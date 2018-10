Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca Calboni«Lasciate ogni speranza, voi che entrate». La celebre frase tratta dal III canto della Divina Commedia ben si adatta alla situazione attuale del centro storico di Roma: meno parcheggi, più strade chiuse e il solito traffico si trasforma in un inferno dantesco. L'ultima chiusura alla circolazione, in ordine di tempo, riguarda via Francesco Crispi: la strada collega via del Tritone a via Sistina, da cui si raggiunge la sommità della scalinata di Trinità dei Monti. Quella di via Crispi non sarà una chiusura di pochi giorni: da quanto emerge infatti, al centro della via una bolla d'acqua avrebbe creato una vasta voragine sotterranea, e solamente l'incastro perfetto dei sampietrini che ricoprono la strada ha evitato che auto, motorini e pedoni cadessero nel vuoto sottostante. Il crollo sotterraneo avrebbe anche lesionato le fognature, obbligando l'intervento di due mezzi di autospurgo a fare da «ponte» per superare la frattura fognaria. Evitato, per il momento, qualsiasi danno ai cavi della rete elettrica che passano sottoterra e che, secondo uno degli operai al lavoro, «arrivano a ventimila volt e servono almeno metà della città».Poco lontano dall'incrocio con la strada chiusa, fra via dei Due Macelli e via di Capo le Case, un altro camion di spurgo è impegnato in una operazione simile, preannunciata dal rivolo di acqua che si poteva vedere calare nella via negli scorsi giorni: parcheggiato all'incrocio, il grosso camion rende difficoltosa la svolta ai mezzi più grandi.Ma fra i commercianti della via, c'è chi tuttavia la prende con filosofia: «Ci siamo rilassati, senza il rumore delle macchine», racconta la proprietaria di uno dei ristoranti della strada. Però una delle cameriere di un locale ammette: «Il calo dei clienti c'è stato eccome. Da noi almeno del 20%».La chiusura di via Francesco Crispi, insieme all'incendio (per fortuna senza gravi conseguenze) di ieri sera in via Barberini, ha reso ancora più grave la situazione di viabilità e parcheggi nel centro storico. Da quasi un mese, inoltre, via Rasella è chiusa al traffico, con conseguente imbottigliamento di auto e scooter diretti a via Sistina per via di Capo le Case. Una situazione che mette a dura prova la tempra degli automobilisti, incastrati in un triangolo delle Bermuda tutto romano.riproduzione riservata ®