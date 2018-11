Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca CalboniLa ruspa è arrivata. Era attesa già per la giornata di martedì, ma alla fine il mezzo cingolato è salito solo ieri sulla collina del Quadraro per distruggere definitivamente le 8 villette abusive, costruite e abitate dalla famiglia Casamonica. Fino a martedì, quando 600 poliziotti di Roma Capitale con un blitz hanno sgomberato le case, e lo spiazzo abusivo nel Parco degli Acquedotti, diventato un grande supermarket della droga, aperto tutti i giorni e tutte le notti. Una Mecca per i disperati in cerca di una dose.Motore acceso, cingoli in movimento e il braccio della ruspa che comincia a distribuire precisi colpi, che sventrano i muri delle case e ne rivelano i pacchiani interni rifiniti in vernice dorata. Ci vuole solo una mezz'ora per abbattere le prime due casette. Trenta minuti per porre materialmente fine a quasi quarant'anni di prepotenza e malaffare.Le operazioni di demolizione sono avvenute sotto lo sguardo del comandante della polizia locale Antonio Di Maggio e della Sindaca Virginia Raggi: «Le operazioni stanno procedendo, ora provvederemo a completare lo sgombero delle altre villette - ha dichiarato il numero 1 dei vigili - In questa fase l'obiettivo è rendere inagibili i villini, poi andremo avanti con la rimozione e smaltimento dei materiali». Secondo Virginia Raggi invece, «questo è l'esempio più lampante con cui l'amministrazione dimostra di passare dalle parole ai fatti. Non ci fermiamo - le parole della sindaca - andremo avanti fino a restituire questo territorio ai cittadini».Il ministro degli Interni Matteo Salvini infine conferma: «Non mi fermo fino a quando non avremo abbattuto l'ultima villa di questi stramaledetti».Nella mattinata di ieri, alcuni degli sgomberati avevano accusato i vertici del Campidoglio: «I criminali siete voi», il commento degli ex inquilini che poi, all'arrivo della Sindaca hanno inveito contro di lei al grido di «è tornato Mussolini». Nel corso del pomeriggio poi gli sfrattati hanno protestato bloccando via del Quadraro con le loro automobili, nel tentativo di impedire ai mezzi l'accesso a quella che per tutti era la collina Casamonica. E che ora invece non è altro che un mucchio di macerie.riproduzione riservata ®