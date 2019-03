Luca Calboni

La Festa della Donna si macchia di sangue, con le figure di marito e fidanzato che diventano efferati assassini.

Due le donne uccise ieri, a poche ore di distanza, a Napoli e Messina. «Fate schifo! Nessuno di voi ha avuto il coraggio di fermarlo». Sono queste le parole che hanno accolto la polizia mortuaria, che aveva appena recuperato il corpo di Fortunata Bellisario, mamma di tre figli trovata morta nella sua casa, massacrata dalle botte di suo marito. Una mano omicida che nessuno ha fermato.

La vicenda è avvenuta a Miano, alla periferia nord di Napoli: probabilmente le grida del vicinato sono la testimonianza di ciò che è accaduto alla 36enne, che accusano il marito di Fortunata, il 41enne Vincenzo Lopresto: è stato lui stesso a chiamare il 118 e, durante la telefonata, avrebbe ammesso di essere stato lui il colpevole della morte della donna, che avrebbe massacrato di botte. «Non respira più», avrebbe detto l'uomo, che poi si è lasciato andare ad una confessione: «Ho picchiato mia moglie fino ad ucciderla» avrebbe ammesso Lopresto durante la comunicazione con i soccorritori.

Era invece di Messina Alessandra Musarra, uccisa a 29 anni dal fidanzato Cristian Ioppolo. Il ragazzo 26enne l'ha ammazzata in conseguenza di una gelosia cieca, che già più volte lo aveva portato ad alzare le mani sulla compagna, massacrata stavolta a calci e pugni.

Il corpo di Alessandra è stato scoperto da suo padre, che è entrato nell'appartamento della figlia da una finestra: sul letto, il genitore ha trovato il corpo martoriato. Tumefazioni ed ecchimosi su tutto il corpo, in particolare sul viso della giovane, uccisa in casa a Santa Lucia sopra Contesse, nel messinese.

Cristian Ioppolo ha confessato tutto durante l'interrogatorio.

Con quelli di ieri, sono 14 le vittime nel 2019. La festa della Donna pertanto è considerata una data per trarre i bilanci sulle violenze subìte. E la presidente della Commissione di inchiesta parlamentare sul femminicidio, Valeria Valente, lancia un allarme appassionato: «Spira un vento di regressione culturale pericoloso, come mai prima d'ora».

