L'ha stuprata dopo averla minacciata con un coccio di vetro affilato. Una violenza sessuale da Arancia meccanica, avvenuta nel Parco del Valentino, in pieno centro di Torino, verso le 4 del mattino di domenica.

La vittima è una ragazza di nemmeno 19 anni, che era appena uscita dalla discoteca Life: è stata trovata con il vestito strappato e senza scarpe, sotto choc per lo stupro appena subito, il naso rotto probabilmente dopo una colluttazione con l'aguzzino.

È stata trasportata all'ospedale Sant'Anna, dove è stata medicata mentre i medici hanno verificato le conseguenze dello stupro.

La buona notizia è che l'assalitore è stato arrestato immediatamente: ha 30 anni, è della Guinea oltre che irregolare sul territorio italiano e con diversi precedenti a carico. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli investigatori, il 30enne si sarebbe avvicinato a due ragazzi che si erano appartati su una panchina dentro il giardino pubblico torinese. Armato di un coccio di bottiglia, ha avuto la meglio sulla diciottenne. L'ha aggredita e violentata. Poi è fuggito.

L'allarme è stato dato alla sicurezza della discoteca dal ragazzo che era con la giovane, e da li è stata allertata la Polizia: gli agenti, che erano presenti in zona per monitorare proprio cosa accade nel fine settimana al parco del Valentino, hanno arrestato il guineano mentre cercava di nascondersi fra i cespugli sull'argine del fiume Po.

