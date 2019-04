Luca Calboni

Irama nella bufera. Il cantante è finito al centro della polemica per alcune frasi della sua canzone Stanotte, brano pubblicato a ottobre, in cui prendeva di mira i trans: «Voglio chiudermi in un bar, poi spogliarti sulla metro, fare a pugni con quel trans, risvegliarmi senza un euro», le rime incriminate.

A riaccendere la polemica è stata la puntata del programma Amici di Maria De Filippi, dove Vladimir Luxuria è tornata dallo studio di Canale 5 ad attaccare l'artista, che proprio sul palco della scuola si è esibito nel 2017: «In un momento come questo - ha dichiarato Luxuria -, dove al Congresso della Famiglia ci dicono che ci dobbiamo curare o che andremo all'inferno, forse bisognerebbe avere più cura dei messaggi che si lanciano. Perché poi i fan quelle parole si trovano a cantarle in coro durante un concerto. Tutti insieme a fare a pugni con quel trans». La replica di Irama, nome d'arte di Filippo Maria Fanti, non si è fatta attendere: «Ci sono uomini, ci sono donne, ci sono transessuali e trovo davvero ridicolo - conclude - chi pensa che io sia omofobo. Non ho nulla a che vedere con l'omofobia. Anzi, è una cosa schifosa. Semplicemente ho litigato con quella persona e l'ho raccontato in un testo». E questa persona sarebbe la trans Manila Gorio, che su Instagram confessa di sentirsi chiamata in causa dalla sua canzone: «Ricordo ancora quella sera a Milano caro Irama, dove insieme al tuo gruppetto di amici mi avete deriso e aggredita di parole... la tua canzone, ricordando quel vostro gesto ignobile, dovrebbe essere bandita da ogni diffusione. Faccio appello affinché Irama mi faccia le sue scuse e corregga il testo della sua canzone che cita quel trans bene quel trans ha un nome, una dignità, una storia! Quel trans, come ti sei divertito a cantare, sono io!».

