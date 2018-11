Martedì 13 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca CalboniIn questi giorni i romani stanno ricevendo la bolletta per pagare la tassa sui rifiuti, nonostante questi riempiano spesso le strade della Capitale. La scorsa notte sono cominciati i roghi: in zona Prati Fiscali i piromani hanno prima incendiato un carrello pieno di cartoni di fronte a un market e poi hanno dato alle fiamme un cassonetto in viale Ionio. Roghi segnalati anche a La Rustica e a Tor Sapienza. Ma l'Ama ha iniziato i suoi interventi di pulizia, grazie soprattutto alle vostre segnalazioni. Anzi: inviateci anche le foto post pulizia.Nel frattempo l'associazione consumatori Aduc propone un referendum consultivo per la messa a gara del servizio di nettezza urbana, praticamente come quello di domenica sul trasporto pubblico. Intanto i cittadini che provano a contattare il numero verde Ama non riescono a prendere la linea a causa «intenso traffico».La situazione attuale vede una Capitale sempre più sommersa di rifiuti, anche in periferia: ecco la «cartolina» che ci arriva da Casal Monastero (foto 1), e da Ponte di Nona (2), mentre al Tuscolano la situazione è ormai di totale allarme, come dimostrano i cassonetti di via Calpurnio Fiamma (immagine 6). Cinecittà è abbandonata a sé stessa: oltre all'immondizia, non vengono rimossi nemmeno i rami accatastati dopo il maltempo della scorsa settimana (7). Rami abbandonati anche a Prati, dove a via Germanico i legni sostano sul marciapiede da circa dieci giorni (8); nello stesso quartiere, anche le piste ciclabili come quella di viale delle Milizie (10) sono ormai abbandonate a loro stesse. Non va meglio in altre parti del centro della Capitale: da Trastevere, Elisabetta ci manda lo scorcio da piazza Castellani (3). Marco E. ci manda il degrado di via Mario Fani, luogo del rapimento di Aldo Moro (9). Notizie simili anche da Primavalle (5) mentre i romani incivili continuano ad abbandonare rifiuti ingombranti in strada: stavolta da San Giovanni lo scatto è di Giulio M. (immagine 4).La Roma piena di immondizia è ironicamente descritta nel sonetto del signor Giovanni: «'Na vorta, a Roma, quanno soffiava er ponentino/sentivi tu nell'aria l'odor der gersomino/adesso, quanno che soffia la rinomata brezza/ner naso tu senti la puzza de monnezza».riproduzione riservata ®