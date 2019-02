Luca Calboni

Il Venezuela è sull'orlo di una guerra civile, con il presidente Nicolas Maduro arrivato ad affamare il popolo, dopo che il suo oppositore Guaidò si è autoproclamato capo del governo con l'appoggio internazionale e degli Usa. È stato infatti impedito di varcare i confini dello Stato sudamericano ai convogli umanitari, tanto quelli via terra (dalla Colombia e dal Brasile) quanto quelli via mare (una nave era salpata da Porto Rico). Tutti respinti dalle forze venezuelane fedeli a Maduro. Negli scontri di frontiera hanno perso la vita 4 persone, mentre sono decine i feriti; un'ondata di violenza per cui il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres si è detto «scioccato».

Non solo. Il parlamentare Freddy Superlano, membro del partito del leader dell'opposizione Juan Guaidò, sarebbe stato avvelenato e verserebbe in gravissime condizioni: l'uomo si trovava a Cucuta, città di confine del Venezuela, dove stava cercando di permettere il passaggio degli aiuti umanitari. Il cugino di Superlano, Carlos José Salinas (che stava mangiando con il deputato dell'opposizione) è sicuramente morto avvelenato. In un clima diventato incandescente Guaidò ha confermato che oggi incontrerà il vicepresidente americano Mike Pence, nel corso del vertice di emergenza degli 11 ministri degli esteri dei Paesi appartenenti al cosiddetto Gruppo di Lima organizzazione che racchiude 14 paesi fra sud America e Canada).

Ma è la leadership di Maduro ad essere sotto attacco: nel corso di un'intervista all'emittente americana CNN, il segretario di stato statunitense Mike Pompeo ha previsto che «i giorni di Maduro sono contati», promettendo che gli Stati Uniti non resteranno a guardare e che, anzi, «agiranno».

