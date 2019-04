Luca Calboni

Il set di un film dell'orrore. Una serie di lunghi e deserti corridoi bianchi. Pur essendo bene illuminata dalle lampade al neon, la galleria che conduce da villa Borghese alla fermata di piazza di Spagna della linea A della metropolitana mette addosso a chi la percorre un brivido sinistro.

Solitamente animata da migliaia di romani, turisti e pendolari ogni giorno, da quando i treni non fermano più sotto la scalinata di Trinità dei Monti, lo snodo fra piazza di Spagna e villa Borghese ha visto ridursi sensibilmente il traffico di persone giornaliero.

Le persone che si addentrano comunque per il traforo per via del Bottino sono un misto fra turisti, spaesati o che non hanno prestato attenzione ai numerosi cartelli che preannunciano la chiusura della stazione, e chi conosce le altre uscite delle gallerie, passaggi che portano nei pressi di via Veneto e villa Borghese. Ma la salita per questi ultimi avventori è particolarmente dura: dai cancelli sbarrati della fermata della metropolitana infatti erano stati previste diverse rampe di scale mobili e tapis roulant per accelerare e rendere meno faticose le rampe e i lunghi corridoi.

Ma sono pochi i sistemi meccanici in funzione e al servizio di tutti gli usufruitori dello snodo capitolino: addirittura nessuna delle scale mobili indirizzate in salita è in funzione, male anche i tappeti meccanici che dovrebbero velocizzare la marcia: alcuni turisti sobbalzano quando il tappeto su cui stanno viaggiando inizia ad emettere un sinistro cigolio, a dimostrazione che il timore verso scale mobili e affini dopo lo scala-gate è tutt'altro che sopito. Tutti i pochi impianti in funzione infine sono diretti verso chi scende.

Uscendo poi dalla fermata dalla parte di villa Borghese poi la situazione per turisti e romani peggiora, soprattutto a causa dei marciapiedi a lato di viale del Muro Torto: pavimentazione sconnessa, passaggi talmente stretti che lo spazio non è sufficiente nemmeno per permettere il passaggio in sicurezza ai passeggini e alle carrozzine. A pochi passi poi dai viaggiatori appena usciti dalla stazione, sfrecciano a tutta velocità le automobili nel traffico frenetico di viale del Muro Torto. Un minimo di sicurezza si riconquista solamente dopo gli archi storici che separano villa Borghese e via di Porta Pinciana, accanto a via Veneto.

