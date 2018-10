Lunedì 29 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca CalboniIl loro prossimo soggiorno? In una cella: è stata arrestata una coppia di turisti che aveva finanziato le sue vacanze con una carta di credito clonata. I due turisti «alla portoghese» sono un cittadino estone di 30 anni e una giovane russa di 23, fermati dai Carabinieri della stazione Bravetta.Le vacanze a scrocco della coppia si sono interrotte all'uscita di un hotel in via Giorgio Zoega quando, alla fine del loro ultimo soggiorno, prenotato e saldato online, sono stati invitati a presentare la carta di credito per pagare gli extra utilizzati durante la loro permanenza nella struttura: insospettiti dal tergiversare della coppia, i dipendenti hanno allertato le forze dell'ordine che, dopo dei rapidi controlli, hanno smascherato i truffatori dell'est. Per coprire i costi dei loro soggiorni, i due si avvalevano di una carta di credito clonata che è risultata bloccata dal legittimo proprietario. I militari hanno scoperto che la coppia in precedenza avevano soggiornato a Firenze e in altre località della Toscana sfruttando sempre la stessa carta.I due turisti scrocconi sono stati portati in caserma, dove sono trattenuti in attesa del giudizio direttissimo con l'accusa di indebito utilizzo di carte di credito. Le indagini dei Carabinieri proseguono alla ricerca di ulteriori utilizzi illeciti della carta.