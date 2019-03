Luca Calboni

Ha perso il controllo della vettura su cui viaggiava e si è schiantato brutalmente contro il guardrail, perdendo la vita. Così se n'è andato Leonardo Rabolini, giovane romano che avrebbe dovuto compiere 31 anni il prossimo Aprile. Lo schianto, devastante, è avvenuto su via Cassia fra l'Olgiata, dove vive la sua famiglia, e il centro della città di Roma.

L'incidente mortale è avvenuto nella notte di sabato, intorno alle 22:40: Rabolini era al volante di una piccola utilitaria, una Daihatsu Trevis, quando all'altezza del civico 1961 di via Cassia ha perso il controllo della vettura, terminando la sua corsa contro le barriere protettive a lato della carreggiata. Lo schianto ha distrutto tutta la parte frontale della macchina, uccidendo sul colpo il giovane trentenne romano, che sembrerebbe essere stato trafitto dalla barriera in ferro. Non è stato escluso che una concausa della morte del giovane, la cui salma è stata consegnata all'Autorità Giudiziaria, sia dovuta alla velocità.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e diverse pattuglie della polizia locale del gruppo Monte Mario per i rilievi dell'incidente e alcune pattuglie del Gruppo Cassia in ausilio per la chiusura momentanea del tratto di strada. La piccola vettura infatti era rimasta incastrata nel guardrail e non è stato affatto facile rimuovere le lamiere accartocciate dalle barriere: per questo era stata disposta la chiusura della Cassia dall'Olgiata Golf Club fino a Le Rughe.

Non è la prima volta che su via Cassia si assiste ad incidenti gravissimi e mortali: l'ultimo era avvenuto meno di una settimana fa, quando nel tardo pomeriggio del 4 marzo scorso era stato un motociclista a perdere la vita all'incrocio con via Riccardo Moretti, nei pressi della stazione ferroviaria di via della Giustiniana. In quell'occasione una vettura, una Ford Fiesta, aveva tamponato violentemente uno scooter Sh 300. Le due persone a bordo della macchina, anziché prestare soccorso al motociclista, abbandonarono il mezzo in mezzo alla strada, dandosi alla fuga.

Leonardo Rabolini era finito nella bufera perché una donna lo accusò di un'aggressione razziale. Secondo il racconto della signora (risalente al 2014 ma reso noto lo scorso anno) il giovane le diede un calcio, urlandole «Non fare entrare i tuoi figli ebrei nel mio negozio», «Ebrei, meritate di stare nei forni crematori» e «Siete la causa della morte di tanti palestinesi uccisi». La donna era la proprietaria di un negozio vicino alla Coin di viale Regina Margherita, gestito proprio dalla famiglia del giovane.

