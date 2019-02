Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca CalboniGod save the Queen. From a no-deal Brexit. Il 29 marzo giorno in cui diventerà ufficiale il divorzio fra il Regno Unito e l'Europa - si avvicina, così come diventa sempre più concreta la possibilità che la separazione avvenga senza accordo. E ciò preoccupa non poco i servizi segreti della Corona inglese, che ha rispolverato addirittura dei piani ideati per la guerra fredda.HARD BREXIT: NESSUN ACCORDO Nel caso che l'uscita del Regno Unito causi pesanti proteste sociali, gli 007 inglesi avrebbero aggiornato il piano di fuga di emergenza per la Regina Elisabetta, e che potrebbe diventare operativo proprio il 29 marzo prossimo, o in uno dei giorni successivi.OPERATION YELLOWHAMMER Se la separazione fra Regno Unito e Bruxelles si trasformasse in una vera e propria frattura, gli uffici di Whitehall sede del governo britannico hanno già approntato l'opzione che prevede - tra le altre cose - perfino il dispiegamento di oltre tremila soldati per mantenere la calma ed evitare violenze e tumulti post no-deal. Che quindi possa prevalere il caos subito dopo il 29 marzo non è uno scenario impossibile, anzi.NOME IN CODICE, OPERATION CANDID Approntato dai tempi della Guerra Fredda, questo ordine sarebbe diventato operativo immediatamente nel caso di un attacco nucleare da parte dell'Unione Sovietica, e avrebbe portato lontano da Londra tutta la famiglia Reale. L'idea era di utilizzare il Britannia, lo storico yacht reale ma ora dopo la sua dismissione verrebbe utilizzato un sobrio traghetto per portare i Reali lontano da Buckingham Palace verso un luogo top secret.FUGA REALE O PIANO ESTREMO? C'è da tenere conto che però la Regina Elisabetta potrebbe decidere di non abbandonare mai Londra e Buckingham Palace: in fondo, i membri della famiglia Reale hanno deciso di restare nelle loro residenze londinesi già in altre difficili situazioni. Un esempio su tutti, quello che vide esaltata la tenacia della corona inglese in occasione dei bombardamenti nazisti durante la seconda guerra mondiale: difficile che James Bond debba abbandonare la sua caccia alla Spectre per portare in salvo Sua Maestà dalla Brexit. Ma mai dire mai.riproduzione riservata ®