Luca Calboni

Formula E, secondo atto. Mancano infatti poche ore al Gran Premio di Roma di sabato 13 aprile e, a partire da oggi, l'Eur entra nel vivo dei preparativi dopo aver già uniformato l'asfalto che dovranno calcare i bolidi elettrici lungo il circuito. Ora però iniziano le interdizioni delle strade: alle 20:30 di ieri infatti è stata già chiusa un'arteria importante per la viabilità dentro e fuori la Capitale come la Cristoforo Colombo, fra viale dell'Oceano Atlantico e via Laurentina. In direzione del GRA poi i veicoli privati saranno deviati su via Laurentina e sul viadotto della Magliana, mentre per chi da fuori città deve raggiungere il centro l'itinerario obbligatorio passerà per viale dell'Oceano Atlantico, oltre che per via Laurentina. Previsti diversi disagi e deviazioni per chi dovrà muoversi verso la Pontina, via del Tintoretto e la cosidetta Area verde. Ovvero la vasta la zona in cui sarà vietata la sosta ai veicoli privati.

Previsti disagi anche per chi sceglierà di utilizzare i mezzi pubblici, inconseguenza delle deviazioni programmate per i bus delle linee 30, 170, 714, 791, 130F, N2 e N3 che solitamente circolano nell'area del tracciato. I disagi alla mobilità perdureranno almeno fino all'alba di lunedì prossimo: soltanto il 15 aprile alle 5:30 verrà riaperta la Cristoforo Colombo e il traffico tornerà definitivamente - fino al Grand Prox 2020, già confermato - alla normalità.

La gara, che vedrà anche lo spettacolo nei cieli delle Frecce Tricolori, ha in Sam Bird (che quest'anno è terzo in classifica) il campione da battere. Alcuni tifosi però sono convinti che invece conquisterà la prima posizione Jean Eric Vergne, già vincitore dell'ultimo E-prix in Cina, sulla pista di Sanya. I tifosi della Ferrari invece potranno accorrere all'Eur per sostenere l'ex pilota delle Rosse, Felipe Massa.

sriproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA