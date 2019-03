Luca Calboni

È lui o non è lui? Stavolta non era lui, ma un signore che ha cercato di utilizzare la sua somiglianza con il giornalista Gianni Minoli. La famosa farsa del lei non sa chi sono io si arricchisce di un nuovo episodio: il sosia si è presentato a Roma nell'ufficio postale di via di Torrevecchia - al civico 270 - e ha cercato di attivare una carta PostePay. Oltre alla foto di Minoli l'uomo, F.M. pensionato di 64 anni e di origini sarde, ha presentato il codice fiscale e una patente, entrambi intestati a un inesistente Enrico Ferri, apparentemente nato nel 1975.

La differenza di età fra documento e persona, unita al riconoscimento del volto di Gianni Minoli, ha sollevato nei dipendenti delle poste alcuni dubbi, tanto da spingerli ad allertare i poliziotti del commissariato Aurelio. Alla vista degli agenti, il truffatore ha presentato immediatamente le sue generalità, stavolta quelle vere. L'uomo è stato arrestato in flagranza per falso.

Amante delle criptovalute e abbastanza abile nella navigazione online, l'uomo ha confessato di essersi riuscito a procurare il documento falso su internet, pagandolo 120 euro. «Non so chi sia Minoli» ha dichiarato il 64enne, che poi ha garantito: «Non sono un truffatore. Io mi occupo di minare i bitcoin. In una settimana si guadagnano anche 700 euro». Una passione che era quasi diventata una vera ossessione, tanto da arrivare a procurarsi documenti falsi.

«La carta prepagata mi serviva per fare trading con i bitcoin. Un nome di fantasia è più sicuro», ha dichiarato il pensionato alle forze dell'ordine: l'uomo infatti aveva cercato di intestare a un personaggio inventato la carta prepagata, per evitare che qualcuno in rete riuscisse a carpire la sua vera identità. E questa sua attenzione verso la protezione dei dati personali lo ha portato a patteggiare 11 mesi.

