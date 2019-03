Luca Calboni

Dopo tre giorni di Roma blindata per la visita del presidente cinese Xi Jinping, è arrivata anche l'ultima domenica ecologica: quello di ieri è stato infatti l'ultimo dei 5 blocchi alla circolazione previsti dal Campidoglio fino al prossimo autunno (salvo eccezioni). Le auto, comprese le più recenti vetture diesel Euro 6, ieri sono rimaste ferme dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30. Uno stop alle auto che è conciso anche con il terzo appuntamento dell'iniziativa denominata Vialibera: si tratta della creazione di un enorme percorso ciclopedonale, lungo 15 chilometri, all'interno delle aree del centro storico di Roma, che ha comportato numerose chiusure al traffico dei veicoli a motore dalle 10 alle 18 di ieri.

La rete di chiusure e deviazioni disposte dal Campidoglio per creare il grande circuito dedicato e percorribile solamente a biciclette e pedoni verrà replicato, come già annunciato dalla sindaca Virginia Raggi, il 28 aprile, il 12 maggio ed il 16 giugno. L'amministrazione capitolina ha infatti affermato di voler rendere Vialibera un appuntamento fisso per i romani. Tra le strade chiuse alla circolazione via del Corso, via Cola di Rienzo, via Tiburtina, via dei Fori Imperiali e Largo Corrado Ricci, via XX Settembre, Piazza Venezia, viale Manzoni, via Labicana, via Veneto. Sono state almeno una ventina le arterie chiuse e destinate esclusivamente al traffico ciclopedonale.

Una domenica senza automobili, ma anche senza metropolitane, per chi sarebbe voluto andare in centro, a causa delle chiusure delle stazioni della metropolitana di Repubblica, Barberini e Spagna. Per questo moltissimi romani, pur di evitare il rischio di una multa salatissima o di ricorrere agli autobus stracolmi della Capitale, hanno optato per i centri commerciali periferici o, grazie alla calda giornata di sole, a una gita sul litorale: da Anzio a Santa Marinella, fino all'Argentario, sono fioccate le prenotazioni nei lidi e ai ristoranti sulla spiaggia.

Durante la domenica ecologica la Polizia Locale di Roma Capitale, oltre a presiedere alcune delle vie chiuse alla circolazione ha anche effettuato i canonici controlli alle vetture circolanti. Secondo i dati della stessa municipale, su oltre 2.000 verifiche, sono state 350 le violazioni accertate.

