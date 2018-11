Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca CalboniDomenica 11 novembre è il giorno del destino per Atac. È il giorno del referendum per la messa a gara del trasporto pubblico capitolino.La votazione, che già era stata programmata per il 3 giugno scorso, era stata rinviata dal Comune, a causa delle elezioni: il 10 giugno infatti si sono tenute le votazioni per i presidenti dei Municipi III e VIII di Roma. Secondo Palazzo Senatorio, convocare una consultazione referendaria a giugno avrebbe portato i cittadini a votare due volte in meno di un mese, senza contare l'ipotetico ballottaggio. E per questo l'amministrazione capitolina ne decise lo spostamento.Far slittare all'autunno il referendum ha dato la possibilità al Movimento 5 Stelle di dimostrare come la scelta del concordato preventivo, piuttosto che il fallimento, fosse per Atac la scelta migliore: in quel momento l'azienda del trasporto pubblico della Capitale presentava un passivo che si aggirava intorno a 1 miliardo e 615 milioni, a fronte di un attivo di 720.Atac è stata spesso oggetto di cronaca per i suoi disservizi: lo scorso 23 ottobre i tifosi del Cska Mosca, in città per la partita di Champions League contro la Roma sono rimasti feriti per il crollo di una scala mobile. E sono diversi gli incendi che hanno colpito gli autobus della municipalizzata.riproduzione riservata ®