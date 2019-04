Luca Calboni

Da un litigio su Instagram a una rissa a colpi d'ascia per le strade di Fiumicino. Una vetrina distrutta, una macchina in sosta danneggiata, un ragazzo ferito alla testa dall'accetta, una spalla lussata e una contusione al capo causata da una bottigliata: questo il bilancio di una vera scazzottata, nata da scambio di insulti via social, che ha visto coinvolti una decina di ragazzi. Fra tutti i partecipanti, di età compresa fra i 17 e i 24 anni, gli agenti di polizia del commissariato di Fiumicino sono stati fermati solo sei giovani, compreso un diciassettenne, tutti denunciati a vario titolo per rissa e detenzione di strumenti atti a offendere: in loro possesso sono stati ritrovati e sequestrati uno sfollagente, una pistola giocattolo senza il tappo rosso obbligatorio e una mazza da baseball in metallo.

Lo scontro sarebbe nato sui social, attraverso le tastiere di due ragazzi, sembrerebbe a causa di una polemica, che poi hanno organizzato l'incontro in zona Isola Sacra: i giovani si sarebbero incontrati fra via Valderoa e via Edmondo Di Pillo. Molti dei partecipanti, prima dell'arrivo delle volanti della polizia, sono riusciti a fuggire: per questo le indagini delle forze dell'ordine proseguono, cercando di risalire agli altri giovani rissosi che hanno preso parte agli scontri. Durante la scazzottata è stato lanciato anche un pezzo di asfalto, che ha mandato in frantumi la vetrina di un'attività commerciale: si tratta di una cartolibreria, che oltre al vetro ha riportato danni ad un computer e ad una fotocopiatrice, oltre allo spavento di proprietari e clienti.

A dare il via alla rissa sarebbero stati alcuni commenti negativi che su Instagram sono stati lasciati a commento di un filmato: nella clip caricata sul noto social si vede un ragazzo corpulento calciare un pallone sulla traversa di una porta da calcio a cinque. Dai commenti negativi si è presto passati alle prese in giro e poi agli insulti, trasformatisi poi nella grande scazzottata che ha preso luogo per le strade di Fiumicino.

