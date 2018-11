Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca CalboniCosa succede se in una strada si sposta un cassonetto dell'immondizia alcuni metri più in là, a causa di lavori? La risposta sarebbe scontata, «si porta la spazzatura ai cassonetti». E invece ciò non succede a Roma, in via Flavio Stilicone, dove i secchioni, come ci scrive Alessandro D. sono stati spostati di circa 100 metri: eppure, «le persone continuano a gettare la spazzatura in terra anche se non ci sono più i cassonetti» (foto 1). Questa è solo una delle tante segnalazioni che arrivano alla nostra mail rifiuti@leggo.it, che manteniamo attiva per denunciare la situazione e ricevere poi le foto delle pulizie effettuate.Spesso a causare i maggiori problemi però sono proprio i nostri concittadini, che smaltiscono erratamente i rifiuti più grossi (c'è il numero verde gratuito per gli ingombranti!): da via Giovanni Maggi è Barbara C. a mandarci la foto dei pallet accatastati sui muri dei palazzi (4), mentre da Pietralata Giuseppina V. ci invia i calcinacci abbandonati in strada (2). Certo, la raccolta dell'Ama è deficitaria, così come dimostra gli scatti da Cinecittà (8), dal Collatino (7) o dai Parioli (riquadro 5). Dal Parco degli Acquedotti altri ingombranti abbandonati segnalati da Fabio F. (3)Ci sono anche timidi segnali di miglioramento, come possiamo vedere dallo scatto di Emilio D. (immagine 5): a Prati, via Tommaso Campanella la situazione sta tornando a livelli normali.