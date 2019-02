Luca Calboni

Chi comanda al Chelsea? Maurizio Sarri ha ancora il controllo della sua squadra? L'ex allenatore del Napoli infatti è in bilico, ora più che mai, sulla panchina dei Blues. Non tanto per la sconfitta in Coppa di Lega contro il Manchester City, quanto per un siparietto andato in scena al 120° minuto della sfida fra Blues e Citizens.

La partita, combattutissima, è ancora inchiodata sullo 0-0: per decretare il vincitore della coppa, si deve ricorrere alla lotteria dei calci di rigore. Per questo Sarri decide di sostituire il suo portiere titolare, Kepa Arrizabalaga, con Willy Caballero: il giovane estremo difensore spagnolo infatti aveva accusato due volte nel corso della finale dei problemi muscolari ai polpacci e per questo l'allenatore aveva deciso di sostituirlo per i rigori. Ma il classe 1994, avvertito del cambio, si rifiuta clamorosamente di abbandonare il terreno di gioco. Si sbraccia, scuote la testa, fa palesemente capire di non voler abbandonare il terreno di gioco, alla vigilia dei calci di rigore. Il tira e molla fra Sarri, il suo vice Zola e il portiere va avanti per qualche minuto, fino a che l'allenatore italiano desiste dal cambiare il suo portiere.

Maurizio Sarri però è di fronte a una delegittimazione palese, e reagisce con rabbia al mancato cambio: urla, imprecazioni, lancia addirittura il suo famoso taccuino sul suo sedile in panchina. Si strappa la felpa e, continuando ad imprecare, imbocca la strada per rientrare verso gli spogliatoi, sentendosi del tutto abbandonato dai suoi. Solo l'intervento e l'opera del suo vice Gianfranco Zola lo fa tornare sui suoi passi, e a sedersi in panchina ad assistere ai rigori. Che alla fine non sorrideranno al giovane Kepa e al tecnico toscano: la Coppa di Lega è del Manchester City, che si impone 3-4. Ai londinesi sono fatali gli errori dal dischetto di Jorginho (pupillo dell'allenatore) e di David Luiz.

