Avete presente quei gabbiotti in ferro, posti da anni agli angoli degli incroci? Quelli della Polizia Locale, che dovrebbero ospitare gli agenti a controllo delle strade della Capitale? Proprio quelli che spesso sono imbrattati da scritte e vernici spray e che sembrano abbandonati? Ecco, spesso lo sono. Leggo, nella giornata di ieri, si è fatto un giro per Roma, fra alcune delle zone più trafficate della Città Eterna: da piazza Bologna a via Nomentana, dall'Eur a Monteverde, dalla Garbatella a viale delle Terme di Caracalla, abbiamo notato come, fuori dal centro storico, solo poche di queste strutture siano effettivamente sfruttate ed utilizzate dal corpo dei caschi bianchi. La nostra visita ai gabbiotti dei vigili è stata effettuata fra le 7:30 e le 9.30 del mattino di ieri, momenti di maggior traffico cittadino, con migliaia di studenti, lavoratori e genitori che escono di casa con le loro automobili verso la quotidiana giornata.

Delle 19 strutture che Leggo ha annotato, solamente 6 avevano almeno un agente della Polizia Locale di Roma Capitale nei dintorni. Meno di uno su tre, se riduciamo il conteggio ai minimi termini: fra quelle deserte, nonostante il traffico caotico, citiamo la cabina posta su Largo Enea Bortolotti, viale dell'Oceano Atlantico (all'angolo con via Laurentina), quella su via Cristoforo Colombo (all'angolo con circonvallazione Ostiense). Cambiando zona, vuote ed abbandonate risultano anche quelle di piazza Bologna e di piazza Sempione (zona universitaria). Nella zona fra Monteverde, Trastevere e Ostiense, nonostante la postazione vuota all'incrocio con via Ottavio Gasparri, su circonvallazione Gianicolense i caschi bianchi erano presenti, oltre che in diverse zone lungo la strada, sia a piazzale della Radio, sia alla postazione di Piazzale Enrico Dunant (vicino all'ospedale San Camillo). A questo elenco di postazioni utilizzate attivamente dal corpo di polizia locale vanno aggiunte anche quelle di piazzale Numa Pompilio, di piazza di Porta Metronia, piazza di Porta Maggiore e piazza di San Giovanni in Laterano, tutte con almeno un agente in servizio al momento del nostro passaggio. Il record di affluenza ai gabbiotti infine spetta alla struttura di via Tiburtina, poco prima della omonima stazione ferroviaria, dove erano almeno tre - fra divise e pettorine fosforescenti - i poliziotti che erano a lavoro all'interno del gabbiotto.

