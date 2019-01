Luca Calboni Agli occhi dei soccorritori si è presentata una scena straziante.

Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca CalboniAgli occhi dei soccorritori si è presentata una scena straziante. Il volto tumefatto di Giuseppe, morto a 7 anni, vicino alla sorellina (di un anno più grande), anche lei ferita con evidenti segni di percosse. Il piccolo sembra sia stato ucciso a colpi di scopa. Solo la terza e più piccola figlia, di 4 anni, è rimasta illesa nella tragedia avvenuta in una casa di Cardito, in provincia di Napoli.I tre bambini vivevano con la loro madre, la trentenne Valentina Caso, e con il suo compagno, Tony Sessoubti Badre: l'uomo, 24 anni, italiano, è figlio di una coppia di immigrati tunisini e viveva nella casa di via Marconi insieme alla donna e ai suoi figli, che Valentina ha avuto da una precedente relazione. Secondo quanto emerge dalle indagini - e dai racconti della stessa piccola ricoverata - il 24enne avrebbe picchiato i bambini della compagna con il bastone della scopa: l'uomo avrebbe bastonato i piccoli a più riprese, e non in un unico raptus, colpendoli più e più volte fra ieri mattina e la notte precedente. E non sarebbe stata la prima volta, come ha raccontato la sorellina sopravvissuta in ospedale. Davanti agli agenti che hanno bussato alla porta, Tony Badre avrebbe sostenuto che i due piccoli sarebbero caduti dalle scale. La bambina di 8 anni, ricoverata all'ospedale Santobono di Napoli, ha il volto completamente tumefatto: sul suo corpo, così come su quello del fratellino morto, sono stati trovati evidenti segni di percosse, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo il bollettino emesso dall'ospedale Santobono, presenterebbe un «trauma cranio-facciale e contusioni multiple per il corpo da percosse». Mamma Valentina avrebbe difeso il compagno durante l'interrogatorio ma poi, messa alle strette, ha confermato le colpe del 24enne: «Tony sembrava un diavolo. Ho cercato di fermarlo, ma non ci sono riuscita».riproduzione riservata ®