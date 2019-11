Luca Bonaffini

TEATRO LO SPAZIO

Un recital dedicato alla Madre Terra - Il Cavaliere degli Asini Volanti - ispirandosi alla sua esperienza di cantautore, alle sue collaborazioni con Bertoli, Lolli, Oreglio, ai suoi libri

e alle sue regie teatrali.

Via Locri 42/44, domenica, ore 21,

0677204149

La cena delle belve

TEATRO CIAK

Crudeltà e ironia nel descrivere il meglio e il peggio dell'animo umano sullo sfondo della Grande Storia del 1943. Nella versione italiana di Vincenzo Cerami. Con Marianella Bargilli, Emanuele Cerman Silvia Siravo. Regia associata di Julien Sibre e Virginia Acqua.

Via Cassia 692, fino

a domenica, 25 euro

Circus Dark Queen

TEATRO ULPIANO

La compagnia Colori Proibiti porta in scena i miti: ricordando Antonio e Cleopatra di Shakespeare

(da oggi al 17/11) e Beauty Dark Queen, lo strano caso di Elena di Troia (dal 21/11 al 1/12). Regia di Stefano Napoli.

Via L. Calamatta 38,

5 euro, 3290294840

Giovedì 7 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA