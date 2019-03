Lotta tra la vita e la morte Umberto Ranieri, il professore di storia dell'arte aggredito con un pugno da un ragazzo a Largo Preneste.

In seguito all'aggressione, il 55enne è caduto a terra e ha sbattuto la nuca sul marciapiede, dove poi è stato soccorso da alcuni passanti che hanno chiamato il 112: si trova ricoverato al Vannini in prognosi riservata e rischia di morire. La vittima, di origine abruzzesi perché nato nella provincia di Chieti e diplomato all'Accademia delle Belle Arti, era stato notato da alcuni testimoni nella piazza dove si recava frequentemente. Sulla scena del crimine i carabinieri della compagnia Casilina hanno acquisito i filmati delle telecamere di video sorveglianza.

La dinamica è ancora da accertare: sembra che il professore, omosessuale dichiarato, stesse parlando con un gruppo di persone quando una di queste lo ha affrontato (anche se gli investigatori escludono per ora il movente dell'omofobia). «Bisogna escludere definitivamente che il movente sia quello omofobo», ha commentato il portavoce del Gay center, Fabrizio Marrazzo.

Il grave episodio ricorda quello accaduto qualche anno fa alla fermata metro Anagnina, quando il giovane Alessio Burtone uccise con un pugno un'infermiera romena.

