LOTTA AL RAZZISMO

Yacoubou Ibrahim, 51 anni, viene dal Benin ma vive da tempo a Napoli. Ha sposato un'italiana e ha due figlie, che frequentano la scuola con profitto. Lavora all'Asl come mediatore culturale.

Chi è intervenuto quando è stato aggredito?

«I volontari, i carabinieri, la gente del posto. Hanno chiamato il 118: l'ambulanza però non è mai arrivata. Attraverso l'aggressione, questi ragazzini hanno espresso il loro malessere. La famiglia, le associazioni devono impegnarsi di più con i minori. Li devono ascoltare, far divertire».

Cosa manca per raggiungere l'obiettivo?

«Manca l'impegno delle Istituzioni, delle forze dell'ordine e dei genitori, che devono prendersi cura dei loro figli».

Dopo aver perdonato i bimbi aggressore, ritirerà la denuncia?

«Non intendo ritirare la denuncia fino a quando non vedrò un reale cambiamento di questi ragazzini. Me l'hanno promesso, vediamo. Ci vuole più rigore».

È importante denunciare episodi simili?

«È importante non girarsi dall'altra parte. Se vedo dei ladri in azione a bordo dei bus, li invito a scendere. Troppo spesso i cittadini se la prendono soprattutto con gli immigrati»

Crede che l'aggressione della baby gang possa essere seguita da un autentico pentimento?

«Me lo auguro, credo sia stato solo bullismo. Io e il ragazzino più piccolo infatti abbiamo pianto insieme durante l'abbraccio, ma gli ho chiesto di abbandonare i cattivi amici». (M.And.)

