LOTTA AL CORONAVIRUS

Mario Fabbroni

Il Coronavirus continua ad avanzare in Italia: sale a 11 il conto delle vittime. Anche i quattro morti di ieri sono anziani (3 in Lombardia e 1 in Veneto), 328 i positivi (circa cento in più nelle ultime 24 ore). E arrivano dalle aree-focolaio del Settentrione i primi casi di contagio in Sicilia ed in altre 2 regioni: Liguria e Toscana.

SALUTE CENTRALIZZATA. Così il Governo ha deciso di varare un'ordinanza per uniformare i comportamenti delle Regioni che non fanno parte delle zone rosse (Lombardia e Veneto). Non solo. Per far fronte alla carenza di mascherine e gel disinfettanti, l'acquisto sarà centralizzato. Il premier Giuseppe Conte prova a rassicurare: «È un'emergenza che si può affrontare, l'Italia è un Paese sicuro, più di tanti altri».

GUARIGIONI. Walter Ricciardi (Oms), nuovo consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, invita a «ridimensionare questo grande allarme, il 95% dei malati guarisce, tutti i morti avevano già condizioni gravi di salute».

IL QUINTO GIORNO. Il bollettino vede sempre la Lombardia al primo posto, con 240 contagiati; seguono Veneto (45), Emilia Romagna (26), Piemonte (3), Lazio (3), Sicilia (3), Toscana (2), Liguria (2) e Alto Adige (1). I pazienti ricoverati con sintomi sono 114, quelli in terapia intensiva sono 35, mentre 162 si trovano in isolamento domiciliare. Una persona è guarita. Eseguiti 8.623 tamponi. I focolai sembrano essere sempre gli stessi, quelli lombardo-veneti. Da lì provenivano i tre positivi (una coppia ed un altro componente) trovati a Palermo, arrivati con una comitiva di turisti bergamaschi. Il loro albergo è stato chiuso e tutti i clienti sottoposti a tampone. Stessa sorte per una turista di Castiglione d'Adda ad Alassio (Savona), primo caso in Liguria: il secondo contagiato ligure era passato da Codogno.

OLTRE CONFINE. Un'altra coppia di turisti proveniente dalla Lombardia è infatti ricoverata in isolamento nell'isola di Tenerife, dove era andata in vacanza. Anche una 36enne lombarda è stata trovata positiva a Barcellona, così come una coppia bergamasca a Innsbruck.

L'EPICENTRO. Secondo Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento malattie infettive dell'Istituto superiore di Sanità (Iss), prima che fosse individuato il caso indice, vale a dire il 38enne di Cologno, il Coronavirus era già in circolazione nel Lodigiano da «una/due settimane. Poi ci sono un paio di focolai più piccoli in Veneto. Ma in Italia c'è una popolazione anziana e si spiegano così i tassi di mortalità del 2-3%. Gli anziani sono più fragili, lo vediamo con l'influenza».

RINVIO. L'importante Salone del Mobile di Milano, con migliaia di partecipanti, slitta di due mesi e si terrà dal 16 al 21 giugno. Ieri sono arrivati anche i militari dell'Esercito per presidiare i check point nei 10 Comuni del Lodigiano isolati.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Febbraio 2020, 05:01

