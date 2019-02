LOTTA AI BARBARI

Paola Lo Mele

Virginia Raggi chiede norme specifiche per fermare i turisti o i tifosi barbari in città. E lo fa con una lettera al ministro dell'Interno Matteo Salvini in cui sollecita misure anti barbari, dopo gli episodi del 13 dicembre scorso quando un gruppo di hooligans dell'Eintracht Frankfurt devastarono un supermercato, creando disordini nella zona vicino allo Stadio Olimpico.

La prima cittadina punta a prevenire violenze e atti vandalici, soprattutto «in occasione delle partite di calcio internazionali».

Tra le idee a cui da tempo si lavora in Campidoglio c'è quella di estendere lo strumento del Daspo, limitato attualmente agli stadi o ad alcune zone delle città e alcuni illeciti. In quest'ottica si inserisce anche l'ipotesi di creare, in accordo con le ambasciate, una specie di black list dei turisti non graditi nella Città Eterna perché colpevoli di reati contro la città.

Nel regolamento di polizia urbana, approvato dalla Giunta capitolina e che a breve è atteso in Assemblea capitolina, è già previsto il cosiddetto mini-daspo, l'ordine di allontanamento per 48 ore dalle aree dove è stata compiuta l'irregolarità (in aggiunta alla multa pecuniaria). Ma Virginia Raggi vorrebbe potenziare questa sanzione, arrivando a vietare per quei visitatori vandali il ritorno nella Città Eterna, per un periodo di tempo ancora da definire.

Una prima riunione sul tema si è già tenuta in Campidoglio a metà febbraio, dopo un ennesimo episodio di vandalismo, sulla Barcaccia di piazza di Spagna, da parte di due turiste. Tornando agli eventi sportivi e alle partite di calcio, che spesso finiscono sotto i riflettori anche per questioni legate alla sicurezza, Palazzo Senatorio parte dal presupposto che al momento non ci sarebbero strumenti giuridici adeguati per arginare i violenti in città, soprattutto durante le partite internazionali. Di qui l'idea di sollecitare il Viminale, al cui interno c'è l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, ad intervenire creando un ponte, ad esempio, anche con grandi organismi sportivi come la Uefa per individuare insieme una soluzione.

