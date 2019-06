Lotito style: dopo Inzaghi e Tare, blinda anche Peruzzi

Enrico Sarzanini

ROMA - Dopo Tare e Simone Inzaghi anche Angelo Peruzzi rinnova il suo accordo con la Lazio. Il Club Manager ha firmato fino al 2022 a conferma della voglia del presidente Lotito di puntare forte sulla squadra che in questi anni ha riportato i biancocelesti nelle zone alte della classifica. Un segnale forte anche nei confronti dei giocatori che alla ripresa della preparazione ritroveranno lo stesso gruppo con cui hanno lavorato nelle ultime tre stagioni. Rientrato a Formello nell'estate del 2016, quello in cui del famoso rifiuto di Bielsa che aprì definitivamente le porte della panchina biancoceleste ad Inzaghi. Un passato in Roma, Juventus e Inter, Peruzzi nel 2007 chiuse la sua carriera con la maglia della Lazio, ciliegina sulla torta della sua lunga carriera è stato il titolo Mondiale del 2006 vinto con la Nazionale di Lippi. Dopo aver fatto parte dello staff tecnico della Nazionale, dell'Under 21 e della Sampdoria è tornato a Formello nelle vesti di Club Manager, per fare da raccordo tra società, tecnico e giocatori, bravo a mediare in diverse situazioni delicate, c'è anche la sua mano sul rinnovo di Inzaghi: sempre presente agli incontri andati in scena a Formello con il tecnico, nell'ultimo periodo ha partecipato anche ai summit di mercato. Romulo infine non è stato riscattato: «Difficile capire» lo sfogo del giocatore su Instagram.

Mercoledì 19 Giugno 2019, 05:01

