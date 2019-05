Lotito: «Simone non si discute»

Enrico Sarzanini

ROMA Quinto trofeo della sua gestione (tre Coppe Italia e due Supercoppe Italiane), Claudio Lotito ha festeggiato sul campo la vittoria con tutta la squadra: «Abbiamo vinto meritatamente contro l'Atalanta che sta veleggiando verso la Champions traguardo per il quale potevamo competere anche noi. Tenevamo particolarmente a questa Coppa Italia perché è il quinto trofeo della mia gestione e ci dà la certezza dell'Europa». Il patron biancoceleste guarda al futuro con ottimismo: «Questa vittoria conferma che la squadra ha le potenzialità per raggiungere dei grandi traguardi. La presenza stabile in Europa League ci permetterà di raggiungere col tempo l'Olimpo delle grandi squadre. Io ho sempre investito per migliorare questo club, sono i numeri a parlare e a testimoniarlo».

Poi così sul futuro di Inzaghi: «Non è mai stato messo in discussione, sono leggende metropolitane nate dopo alcune sconfitte. Per me è un figlio adottivo, lo ho portato dalla Primavera alla prima squadra. Non è mai stato messo in discussione e non lo dico perché ha vinto la Coppa Italia, ma perché ha le capacità che servono per ricoprire quel ruolo. Poi è vero, nel corso dell'anno ci sono stati episodi che hanno rallentato la nostra corsa, per esempio gli infortuni». Lotito commenta anche le parole al vetriolo di Gasperini sul presunto rigore non dato all'Atalanta: «Non voglio fare dietrologie post gara. Io sono abituato a rispettare i responsi del campo quando sono meritati. loro hanno avuto una grande occasione nel primo tempo, ma dopo di quella non mi sembra che ne abbiano avute altre. Noi invece sì e abbiamo meritato la vittoria. Me lo hanno confermato anche alcuni esponenti della dirigenza dell'Atalanta».

Giovedì 16 Maggio 2019

