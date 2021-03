Lotito piomba a Formello: Lazio e Inzaghi sotto esame

Enrico Sarzanini

Più deluso che arrabbiato, Claudio Lotito ha tenuto la squadra a rapporto a Formello prima della ripresa della preparazione in vista della gara contro il Crotone. Il patron più delle sconfitte non ha digerito l'atteggiamento della squadra che, sia a Bologna sia a Torino, è stata incapace di reagire: al Dall'Ara, al vantaggio della squadra di Mihajlovic, mentre a Torino al ritorno di fiamma della Juventus che era andata sotto. Ha chiesto una reazione già dalla sfida di venerdì ma soprattutto vuole a tutti i costi che la Lazio lotti fino all'ultimo per un posto in Champions, obiettivo dichiarato la scorsa estate e che può indirizzare le scelte future della società. Si è poi chiuso in una stanza con Inzaghi e lo staff tecnico; si è parlato anche di contratto del tecnico, che sarà firmato prossimamente.

Subito dopo la ramanzina, tutti in campo a preparare la sfida contro il Crotone, buone notizie per il tecnico Inzaghi che ha potuto finalmente riabbracciare Radu: operato il 18 febbraio di ernia inguinale a Villa Mafalda dal prof. Paolo Barillari, tornerà dall'inizio in difesa. Sono invece rimasti a riposo, ma solo perché affaticati, Acerbi, Milinkovic, Marusic e Leiva. Out invece l'infortunato Lazzari ai box per un trauma elongativo al polpaccio destro.

La società ha infine presentato A.MA.MI', iniziativa nata per combattere la violenza sulle donne e le discriminazioni di genere: la Lazio e ARGOS (Associazione delle Forze di Polizia) promuoveranno questo progetto attraverso i valori dello sport, come la condivisione e il rispetto dell'altro.

