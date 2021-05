Lotito-Inzaghi, il grande freddo fino a domani

Enrico Sarzanini

Lotito furioso, Inzaghi deluso e i tifosi in apprensione. Sono ore decisive per il futuro della panchina della Lazio mai come in questo momento un gigantesco punto interrogativo. Perché le dichiarazioni-sfogo dell'allenatore al termine della sconfitta a Sassuolo hanno aperto nuovi scenari e probabilmente provocato una frattura insanabile tra le due parti. Lotito non ha preso affatto bene quelle parole, per certi versi si è sentito tradito dal suo figlioccio': perché parlare di un contratto atteso da 16 mesi quando in realtà aveva già ricevuto la bozza del prolungamento? Era stato, tra l'altro, lo stesso Inzaghi a confermarlo in un'intervista di febbraio: «Lotito ha fatto la sua offerta disse - l'ho vista tre giorni fa e non credo che ci saranno problemi sul rinnovo. Il presidente ha i suoi tempi, ma si è comportato benissimo». In realtà lo stesso Inzaghi ha atteso poi una chiamata da parte di Lotito per ridiscutere quell'accordo che però non è mai arrivata. «Ci vedremo a fine stagione e parleremo di tutto» aveva poi svelato l'allenatore in una delle ultime interviste, domani ci sarà l'atteso faccia a faccia per mettere un punto a questa telenovela. Nonostante lo sfogo in tv Inzaghi ha deciso di dare priorità alla sua Lazio.

Resta da capire il motivo di quello sfogo: alla base ci sarebbe l'atteggiamento di Lotito che, dopo averlo messo in ghiacciaia, si è cominciato a guardare intorno individuando in Gattuso l'alternativa numero uno (occhio a Mihjalovic e Sarri), ma anche il comportamento di Tare dal quale si è sentito tradito dopo aver coperto un mercato non all'altezza per tutta la stagione. Anche l'albanese rischia grosso.

LAZZARI NO ALL'ITALIA - Manuel indisponibile per motivi personali, non si aggregato agli azzurri in ritiro in Sardegna.

