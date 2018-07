Lotito ha scelto: è lui il nuovo Felipe

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA L'attesa cresce ogni giorno di più. In casa bianoceleste c'è grande curiosità su chi raccoglierà l'eredità di Felipe Anderson. Da Formello non trapela nulla, sono tanti i profili accostati ai biancocelesti in questi giorni. L'ultimo arriva dalla Premier e risponde al nome di Pedro, esterno spagnolo del Chelsea. In scadenza a giugno 2019, il giocatore era valutato 40 milioni di euro ma visto il solo anno di contratto con i blues la valutazione è di circa 30 milioni. Lotito dal canto suo sarebbe pronto a mettere sul piatto 23 milioni di euro più bonus con la cifra che potrebbe raggiungere quota 25. Cresciuto nelle giovanili del Barcellona dove ha giocato fino al 2015, nel 2010 si è laureato campione del mondo con la Spagna. Classe 1987 nell'ultima stagione con Conte ha trovato poco spazio: pur giocando 31 match di Premier è stato infatti impiegato poco più di 1500' con una media che supera appena i 45'. Resta un giocatore di assoluto livello: veloce e abile nel dribbling la sua abilità nell'usare entrambi i piedi lo rendono un giocatore molto duttile e oltre ad avere un buon feeling con la porta è anche un pregevole assist man. Insomma, l'ideale per Inzaghi che ama cambiare posizione ai suoi giocatori in attacco, un'abitudine che era poco gradita proprio da Anderson che spesso si era lamentato perché utilizzato in ruoli diversi. Alla portata anche l'ingaggio, il giocatore guadagna una cifra di poco superiore ai 3 milioni di euro. Per lui sarebbe pronto un contratto di quattro anni a 2,5 netti bonus esclusi.Sempre in piedi la pista che porta al Papu Gomez (che resta il preferito di Inzaghi) percorribile solo se Percassi abbasserà le sue pretese da 15 milioni di euro, occhio all'ex Palermo Franco Vazquez e a Lucas Perez dell'Arsenal. Il primo potrebbe arrivare per 10 milioni mentre il secondo, tornato in Premier dopo l'esperienza al Deportivo La Coruna, è valutato circa 8 milioni e non ha mai nascosto il desiderio di tornare a giocare con l'amico Luis Alberto. Stretta finale per Wesley del Bruges, l'attaccante scelto per fare coppia con Immobile; si attende solo di piazzare Caicedo, corteggiato dai turchi del Bursaspor: «Sono tranquillo per il momento sono ancora un giocatore della Lazio spiega dal ritiro - mi alleno bene e sono pronto per ogni cosa». Fresco dei 7 gol rifilati in amichevole mercoledì all'Auronzo, Alessandro Rossi ieri è finito in prestito al Lucerna mentre sulle tracce di Mauricio c'è l'Atletico Mineiro.riproduzione riservata ®