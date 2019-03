Loris Mazzorato, ex sindaco di Resana in provincia di Treviso ed ex leghista, da no-vax convinto non ha vaccinato le sue due figlie di 7 e 2 anni. Perché non vuole vaccinarle?

«Perché non esiste nessuna emergenza. Il fascismo è tornato e lo applicano sui bambini: questa è una data che, per quanto mi riguarda, non potrò dimenticare».

Come fa con l'obbligo per la Scuola?

«La figlia più piccola non va all'asilo perché non ce lo possiamo permettere. La più grande l'ho portata a scuola come tutti gli altri altri giorni. In teoria le maestre non dovrebbero sapere che non è vaccinata perché sono dati coperti dalla privacy. Ma credo che sappiano come la pensiamo».

Con le sanzioni come si regola?

«Me le facciano pure, farò ricorso. È un'ingiustizia e sono pronto a pagare di tasca mia l'homeschooling o un istituto privato, pur di non iniettare niente alle mie bambine». (L.Loi.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA