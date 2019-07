Loris Alba

Una banda di sudamericani che ha come obiettivo i bus turistici.

Un vero e proprio caso, quello venuto alla luce dopo la chiamata alle forze dell'ordine di un autista aggredito e rapinato all'Eur. È il terzo caso in pochi giorni.

L'ultimo colpo è stato messo a segno mercoledì pomeriggio davanti al centro commerciale Euroma2, in via Paride Stefanini. Una berlina di colore scuro ha affiancato il grande autobus turistico che sostava in un piazzale della zona. Dall'auto sono scese tre persone, probabilmente sudamericane, armate di pistole semiautomatiche, ed hanno preso in ostaggio l'autista, un uomo sulla cinquantina.

Uno dei tre banditi gli ha puntato la pistola semiautomatica alla testa e l'ha portato dietro al pullman dove poi l'ha rapinato di denaro e cellulare.

Nel frattempo, i complici si sono introdotti nel mezzo ed hanno fatto razzia di tutti gli oggetti di valore, portandoli via: macchine fotografiche, computer e tablet degli ignari turisti che in quegli istanti erano al centro commerciale. I tre sono poi risaliti sull'auto e si sono dati alla fuga.

L'autista, portato a Roma un gruppo di turisti da Assisi, aspettava il loro rientro dallo shopping. Preso in ostaggio e rilasciato, il guidatore ha quindi chiamato la polizia non appena liberato dai criminali, non riuscendo però ad annotare la targa.

Le forze dell'ordine, arrivate sul posto, hanno immediatamente messo in evidenza preoccupazione per i possibili futuri colpi di una gang ben organizzata e pericolosa. Al vaglio le immagini delle tante telecamere del centro commerciale.

I soggetti potrebbero essere i colpevoli di altre rapine avvenute sempre all' Eur e sempre con le stesse modalità: come fatto notare dagli inquirenti, domenica sera un automobilista è stato rapinato dell'orologio prezioso che aveva al polso. Ad agire è stato un individuo, descritto come un sudamericano, anche in questo caso armato di pistola.

riproduzione riservata ®

Venerdì 19 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA