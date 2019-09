Loris Alba

Un neonato di quattro mesi è stato trovato morto in una scarpata nel Beneventano, all'altezza di Solopaca, lungo la statale Telesina. Secondo la prima ricostruzione fatta dai carabinieri, la madre si sarebbe allontanata ieri notte con la sua Opel Corsa con a bordo il figlioletto. Mentre percorreva la statale Telesina 372, tra gli svincoli di Solopaca e Telese Terme, avrebbe urtato volontariamente con la sua auto il guardrail.

Dopo lo schianto, avrebbe afferrato il bambino e l'avrebbe lanciato nel dirupo, con l'intenzione di far credere che fosse stato sbalzato fuori dall'abitacolo dalla violenza dell'incidente; quando si sarebbe accorta che il bambino era ancora vivo, sarebbe scesa anche lei nel fosso e lo avrebbe colpito ripetutamente alla testa.

Gli investigatori stanno cercando di approfondire i motivi che avrebbero spinto la 34enne, originaria di Campolattaro (in provincia di Benevento), a uccidere il bimbo in maniera così cruenta e brutale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Solopaca che hanno fermato la donna ed hanno provveduto al suo ricovero in ospedale a Benevento, dove è attualmente piantonata.

L'allontanamento della donna con il bambino era stato denunciato qualche ora prima dal convivente, un uomo residente in provincia di Avellino.

Gli inquirenti hanno ricostruito il probabile andamento dei fatti grazie ad un testimone oculare, che ha dichiarato di aver assistito alla scena subito dopo lo schianto e di aver chiamato per primo i vigili del fuoco per i soccorsi. La procura di Benevento ha aperto un'inchiesta. La donna, sordomuta, è stata ascoltata con l'ausilio di un esperto del linguaggio dei segni dal pm di Benevento Vincenzo Toscano, che ha avviato l'inchiesta.

riproduzione riservata ®

Martedì 17 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA