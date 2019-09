Loris Alba

Il giorno è arrivato: Fabio Gaudenzi è pronto a vuotare il sacco. «Parlerà con i magistrati per denunciare un fatto recente che vede lui e la sua famiglia come vittime e che lo ha portato a essere condannato per usura e al sequestro dei beni suoi e dei suoi familiari e che è collegato all'omicidio di Fabrizio Piscitelli e alla morte di un suo amico a Brescia», ha dichiarato l'avvocato Marcello Petrelli, legale del'ultrà di estrema destra già coinvolto nel sistema di Mafia Capitale e vicino a Massimo Carminati.

Gaudenzi è stato arrestato lunedì scorso per possesso di armi da guerra dopo la pubblicazione sul web del video in cui, indossando un cappuccio e brandendo una 357 Magnum, ha annunciato rivelazioni sul mandante dell'omicidio di Diabolik, ex capo degli Irriducibili della Lazio, assassinato a colpi di pistola lo scorso 7 agosto al Parco degli Acquedotti.

Gaudenzi ha deciso di parlare perché ha paura: dopo la morte di un suo amico medico a Brescia (ufficialmente per cause naturali) e di Piscitelli, temeva che toccasse a lui. «Mi sto consegnando al questore e parlerò del mandante dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli e di tanto altro ancora. Questa è la mafia vera e non quella del 2014» è il videomessaggio postato il 2 settembre scorso e che gli è costato le manette: nella sua abitazione di Formello la squadra mobile ha trovato, oltre al revolver a tamburo, una mitraglietta da guerra. Tutte le dichiarazioni di Gaudenzi sono già al vaglio degli inquirenti, che dovranno stabilirne l'effettiva attendibilità. C'è grande attesa dunque per le dichiarazioni che l'ultrà di estrema destra farà oggi.

Gaudenzi verrà sentito dai magistrati della Dda che indagano sull'omicidio Piscitelli. «Si ritiene parte offesa, è pronto a parlare di questa storia che non riguarda però il suo passato politico, e sottolinea di non essere un pentito - spiega il legale Petrelli - è pronto a fare il nome di intoccabili». Ma il mondo ultrà ha già dato il proprio verdetto. Gaudenzi è stato minacciato in carcere, come conferma il suo avvocato. Dalle celle gli hanno urlato: «Sei un infame».

Lunedì 9 Settembre 2019, 05:01

