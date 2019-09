Loris Alba

È scattata ieri mattina a Potenza l'operazione Canto delle sirene, inchiesta della Polizia che ha portato alla scoperta di una maxi-truffa all'Inps da parte di falsi invalidi. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo lucano, hanno portato alla scoperta di un'organizzazione criminale - composta da faccendieri, medici ed avvocati del posto - specializzata in truffe seriali che hanno provocato, negli anni, centinaia di migliaia di euro di danni all'ente statale. Quaranta le persone indagate con l'accusa di associazione a delinquere. Tra le persone sotto indagine, c'era chi reclutava anziani intenzionati ad avviare l'iter burocratico per il riconoscimento della pensione senza i necessari requisiti, altri creavano la falsa documentazione sanitaria utile alla truffa e altri ancora seguivano i contenziosi con l'Inps fornendo la necessaria assistenza legale in caso di rifiuto della domanda.

Martedì 24 Settembre 2019, 05:01

