Loris Alba

Dieci terreni, quindici immobili (tra cui una maxi-villa alla Borghesiana) e un Suv. Per un valore totale di oltre 4 milioni di euro. È il tesoro confiscato al boss Guido Casamonica. Un altro colpo durissimo per il temibile clan.

L'operazione è la punta di un iceberg fatto di meticolose indagini patrimoniali, eseguite dagli specialisti del Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma.

Guido Casamonica è nato nel 1975 e il suo nome è legato a una storia di soprusi e violenze. Era già stato arrestato nel 2010 in seguito alla denuncia di un artigiano di origini iraniane, titolare di un'azienda attiva nella lavorazione del marmo (aggredito per aver richiesto il compenso di lavori eseguiti presso la sua abitazione e per essersi rifiutato di consegnare 10 capitelli romani, non essendogli stato corrisposto il compenso dovuto).

In particolare, le indagini hanno svelato tutte le malefatte del boss Casamonica: attività illecite di ogni genere i cui proventi venivano investiti in immobili ( ad esempio nella costruzione di appartamenti). Tutto in barba alle più elementari norme di edilizia e di sicurezza: dai permessi alle autorizzazioni, quasi tutto secondo la Procura era fuorilegge.

«La Guardia di Finanza ha confiscato i beni di Guido Casamonica, arrestato nel 2010 per aver picchiato un artigiano che voleva essere pagato per dei lavori eseguiti. Un patrimonio di 4 mln di euro tra ville, terreni e auto. Grazie a Fiamme Gialle e Procura di Roma. #nonabbassiamolosguardo», il tweet di Virginia Raggi.

RAID AL ROXYBAR La conferma in appello della condanna a 7 anni di reclusione per Antonio Casamonica per la vicenda del raid punitivo in un bar romano il primo aprile del 2018, è stata chiesta dal Pg, Francesco Mollace, nel corso del processo di secondo grado che vede il rampollo del clan attivo nella zona della Romanina accusati di concorso in lesioni, violenza privata e minacce aggravate dal metodo mafioso. A ottobre, l'udienza conclusiva che porterà alla sentenza.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 17 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA