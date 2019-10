Loris Alba

Caos. Basterebbe questa parola per sintetizzare gli effetti dell'arrivo in Italia della perturbazione atlantica proveniente dalla Francia. Diverse le zone colpite. Dal Piemonte al Veneto, passando per la Lombardia e arrivando alla Liguria, dove le turbolenze meteo hanno causato problemi di natura idrogeologica e disagi vari su tutti i fronti, mettendo di nuovo in ginocchio una regione da sempre martoriata dal maltempo. Quattrocentosessanta millimetri d'acqua in dodici ore. Tanti, soprattutto per «un'area in cui non pioveva dall'estate», come dichiarato dall'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone. Piogge, temporali, allagamenti e frane hanno messo in ginocchio Genova e diverse zone della regione ligure.

STRADE BLOCCATE Smottamenti e frane a ripetizione nel ponente genovese. La statale Aurelia è stata chiusa per allagamento, mentre il traffico è stato bloccato per ore a causa di una frana sulla statale 456, all'altezza del comune di Mele. Smottamenti e frane anche a Genova Bolzaneto, Campomorone e da Genova Prà a Multedo.

SCUOLE CHIUSE L'allerta arancione - stabilita dalla Protezione civile già nella giornata di lunedì - ha portato alla decisione di chiudere gli istituti scolastici di vario ordine e grado in diverse zone della regione per evitare incidenti e rischi per i cittadini.

TRENI IN TILT Come riferito da Trenitalia, diversi sono stati i rallentamenti e i problemi sulle linee ferroviarie con guasti, ritardi e cancellazioni delle corse per l'allagamento dei binari. Disagi sono stati riscontrati sulle linee che collegano il capoluogo ligure a Savona, Ventimiglia e Acqui Terme.

VOLI CANCELLATI Disagi frequenti anche per il traffico aereo: diversi voli in arrivo all'aeroporto Cristoforo Colombo sono stati dirottati in aeroporti vicini (Torino e Pisa), mentre alcuni voli in partenza sono stati cancellati.

