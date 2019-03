Loretta Rossi Stuart e Andrea De Bruyn in scena con Luci d'autunno. In scena una coppia di innamorati, lui più giovane e inquieto, lei legata dalla paura di perdere quello che crede felicità e rinchiusa nel suo personaggio. Due anime che si perdono e si annullano una nell'altra, cadendo nella trappola della morbosità: lei perde ogni dignità, destrutturandosi e lasciandosi calpestare, lui cinicamente si barrica dietro un apparente superiorità. Entrambi sono vittime di un amore distorto. Lo spettacolo diretto da Francesca La Scala si inserisce nella rassegna teatrale Il sipario delle donne - con la direzione artistica di Maria Paola Canepa - che celebra l'universo femminile nel mese in cui si festeggia la Donna portando in scena rappresentazioni di ogni genere a patto che trattino tematiche femminili o siano stati realizzati da donne.(I.D.P.)

Via Amilcare Cucchini 38

oggi e domani alle 21, domenica alle 18, prenotazioni anche sms 3341598407 si consiglia arrivare quindici minuti in anticipo

© RIPRODUZIONE RISERVATA