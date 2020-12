Loretta Goggi «Fai vincere le ossa»

ROMA- Quasi 5 milioni di italiani over 60 fanno i conti con la fragilità ossea e sono esposti al rischio di fratture da fragilità. L'emergenza Covid19 ha peggiorato lo scenario anche su questo fronte: controlli rinviati, terapie sospese, difficoltà nelle visite con gli specialisti. Ma essere informati sulla corretta prevenzione, sull'importanza dell'aderenza alla terapia e avere un dialogo con un medico di fiducia può aiutare i pazienti a rallentare l'indebolimento dello scheletro e ridurre il rischio di fratture da fragilità. Sono questi i punti chiave della nuova edizione della campagna di sensibilizzazione Fai vincere le tue ossa, promossa da Amgen in collaborazione con varie associazioni e società scientifiche di riferimento (FEDIOS, GISOOS, OrtoMed, SIOMMMS, APMARR, SIE). Dopo il grande successo della prima fase, la campagna () riparte adesso con il volto di Loretta Goggi, testimonial di eccezione e interprete dello spot che su TV e web rilancerà il claim della campagna: Se soffri di osteoporosi, la terapia non è un gioco, seguila. Inoltre, è stato attivato un servizio di informazione con il Numero Verde 800.888.844.(A.Cap.)



