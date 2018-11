LORENZO IL MAGNIFICO

Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Pensieri e parole di Lorenzo Insigne, il Magnifico. E una promessa ai naviganti azzurri. Rivolta sia a quelli della Nazionale che del Napoli. Ma anche un messaggio (mica tanto trasversale) al suo ex tecnico Maurizio Sarri. Leggere per credere quanto detto dall'attaccante ieri in conferenza stampa a Coverciano. «Ancelotti l'ho incontrato forse troppo tardi...». La sua devozione per il nuovo condottiero parteniopeo è ormai risaputa: «Uno che sa sempre sorridere, la persona più umile al mondo: allenatore straordinario sia sul campo sia umanamente».Davvero? «Sì, è impossibile litigare con lui, anche quando ti sostituisce o ti manda in panchina (e se la ride pure, Lorenzo, ndr). La realtà è che Ancelotti è un grande, cercherò di assorbire tutti i suoi consigli. D'altronde, il mio nuovo ruolo nel Napoli, è stata una sua intuizione. Lo ha deciso dopo la gara di Genova con la Sampdoria (persa 3-0, ndr). Me ne ha parlato e sono stato felicissimo di seguirlo: mi piace molto stare più vicino alla porta».Un segno del destino? Può essere e Insigne, ammette candidamente: «Questa è la mia migliore stagione in assoluto. Non sono mai partito così forte». Già, ma con la Juventus, padrona assoluta della serie A, come la mettiamo? «Beh, per lo scudetto è molto difficile, la Juve ha probabilmente la rosa più completa d'Europa. Tuttavia proveremo a dare fastidio sino alla fine. Certamente ci proveremo. Ancelotti ci ha dato una grande mentalità, lo si è visto pure in Champions: in pochi ci pronosticavano in corsa per la la qualificazione agli ottavi con Liverpool e Psg nel girone».Capitolo Nazionale. Insigne vota Mancini: «Ho trovato un tecnico molto simile ad Ancelotti a livello di mentalità. Il ct ha cambiato qualcosa tecnicamente, e nelle ultime gare s'è visto un bel passo in avanti. D'altronde, Mancini è un altro abituato da sempre a gestite i grandi giocatori e ci può aiutare moltissimo a crescere».Contro il Portogallo sabato a San Siro. Ecco il pensiero di Lorenzo: «Cerchiamo di portare a casa i tre punti per continuare a sperare in un primo posto difficile ma non impossibile in Nations League. Abbiamo una grande Nazionale, possiamo metterli in difficoltà. E poi a Milano ci sarà lo stadio pieno: vediamo di dare una grande risposta alla gente».A San Siro un anno dopo la maxi-delusione con la Svezia: «Sì, ci penso, un brutto episodio, una serata terribile. Ma quella sera non ero deluso per la mia panchina, sia chiaro, ero distrutto solo per la mancata qualificazione al Mondiale». E lancia la nuova sfida: «Presto vedrete il vero Insigne pure in Nazionale». Bene, bravo, bis, caro Lorenzo. Magari già sabato.riproduzione riservata ®