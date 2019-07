Lorenzo Capezzuoli Ranchi

La prima libreria di Torpignattara è a costo zero e difatti si chiama Casa del libro senza prezzo. L'idea è di Book-cycle, associazione di volontari che investe sulla cultura low-cost: ognuno può prendere un libro (max tre al giorno) e lascia una offerta libera.

«Per prima cosa recuperiamo i libri di cui la gente si vuole disfare - spiega una volontaria, Angela Processione - poi li dividiamo tra la libreria ad offerta libera e l'invio ad altre associazioni». Dal 2011 ad oggi Book-cycle ha mandato libri centri per rifugiati, carceri minorili, reparti di lungodegenza, associazioni italiane e straniere. «Abbiamo circa ventimila volumi, nelle ultime settimane ne sono partiti cinquecento verso la Sicilia, mentre quasi mezza tonnellata è andata l'Africa». Un progetto nato nel 2011, ma che solo da quest'anno ha un locale a disposizione, in via Ciro da Urbino, dove offrire i libri a chiunque ne faccia domanda: per i primi otto anni infatti Book-cycle ha vissuto a San Lorenzo, in uno spazio dell'associazione Il Grande Cocomero, dove ogni martedì ha aperto il suo magazzino per lo scambio dei libri. Per quanto riguarda la clientela, si va dagli amanti della lettura agli stranieri che chiedono libri per imparare le lingue, fino alle famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese. Nino, anziano e affezionato avventore, spiega meglio di chiunque altro il clima che si respira in questo piccolo angolo di Torpignattara: «Quando entro qui - dice- sto bene, anzi, sto meglio».

