Lorenzo Capezzuoli Accampamenti nel cuore della Capitale. Vere e proprie dimore

Accampamenti nel cuore della Capitale. Vere e proprie dimore per chi una casa non ce l'ha, e la trova sotto i ponti del centro storico della Città Eterna. Una sorta di campeggio, con tende, giacigli di fortuna e materassini. Le banchine del fiume sono terra di nessuno.

Così, mentre sopra ponte Giuseppe Mazzini (che collega il carcere di Regina Coeli a Lungotevere dei Sangallo) il traffico procede senza sosta, sotto le arcate troviamo un vero e proprio resort per almeno cinque sbandati, che hanno preso domicilio sulla riva del Tevere. Il loro insediamento vanta anche un considerevole orto personale: i clochard hanno infatti divelto alcuni sampietrini dell'argine e li hanno utilizzati per delimitare il fazzoletto di terra da cui spuntano rigogliose piantine.

Un camionista, passando sui sampietrini accanto a loro, gli dona una confezione di carta igienica e riparte a bordo del suo mezzo. Carta che però non viene utilizzata da uno dei villeggianti che, noncurante dei dintorni, orina direttamente nel Tevere. Una situazione che stupisce i romani, tutto sommato ormai abituati al degrado della loro città, ma che lascia di stucco i turisti che costeggiano le rive: alcuni, da un battello che naviga in mezzo al fiume, scattano qualche foto a bocca aperta, per ricordare il loro viaggio nella Capitale.

Altri si limitano solamente a scuotere la testa e ad osservare la situazione. La situazione non è isolata, e percorrendo l'argine verso San Pietro si trovano almeno altri due accampamenti: mentre sull'altra riva sono già allestiti gli stand per l'estate romana, sotto ponte Principe Amedeo Savoia Aosta troviamo diversi sacchi a pelo e moltissimi oggetti accatastati lungo tutto il muraglione del Tevere, quasi fosse un armadio a cielo aperto. Sotto il ponte Vittorio Emanuele II infine, con vista privilegiata su Castel Sant'Angelo, troviamo quattro tende e altrettanti cagnolini, il cui scodinzolare fa trasparire tutta l'umanità della situazione di degrado che abbiamo davanti agli occhi.

«Una situazione intollerabile - dicono dall'associazione residenti del centro storico - vedere l'area delle banchine del Tevere ridotte così fa piangere il cuore. Oltre al decoro c'è anche un'emergenza sicurezza: lì sotto ogni notte succede di tutto».

Mercoledì 19 Giugno 2019, 05:01

