Lorena Loiazono

Roma si ferma, l'allerta coronavirus arriva nella Capitale e blocca i concorsi e le grandi manifestazioni pubbliche. A deciderlo è stata la sindaca Raggi che, a seguito di un tavolo con i vertici del Campidoglio, come anticipato dal sito del Messaggero, ha sospeso con un'ordinanza sindacale a scopo preventivo le procedure concorsuali a carattere nazionale che si sarebbero dovute svolgere nel territorio di Roma.

Si tratta infatti di eventi che, inevitabilmente, avrebbero messo in moto migliaia di persone da tutta Italia alla volta della Capitale senza controllo. In questi ultimi giorni un tavolo ad hoc, in costante contatto con Governo, Regione Lazio e Protezione Civile, sta valutando di ora in ora quali misure di sicurezza adottare per prevenire la diffusione del contagio e gli allarmismi tra la cittadinanza.

L'ordinanza ha valore a partire da oggi fino all'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dal Decreto legge in fase di pubblicazione, che darà ulteriori indicazioni in merito agli eventi di pubblico interesse. Per il momento quindi si fermano due concorsi banditi dal ministero delle Politiche Agricole che erano in programma per oggi, domani e mercoledì 26 febbraio presso la Scuola di formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia e del personale dell'Amministrazione penitenziaria di Roma. A seguire si dovranno rimandare anche tutte le altre procedure concorsuali, a carattere nazionale, previste a Roma. Prima dell'ordinanza sindacale, anche il Campus Bio-medico ha deciso di rinviare i test di ingresso per la facoltà di medicina per l'anno accademico 2020-2021 previsti per domani alla Fiera di Roma: sarebbero dovuti arrivare oltre 2800 candidati da tutta Italia, anche dalle aree del Nord soggette a restrizioni. L'Ateneo ha quindi deciso di fermare la selezione, per motivi precauzionali, e rinviarla a data da destinarsi: «AAbbiamo disposto il rinvio del test nel rispetto della persona e del bene comune ha spiegato l'Università - nonostante non vi siano nel Lazio misure di restrizione a eventi pubblici o aggregativi e nonostante i notevoli disagi organizzativi ed economici per l'Ateneo». Nelle prossime ore ci saranno aggiornamenti sulle misure da mettere in campo, anche da parte delle altre università capitoline.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Febbraio 2020, 05:01

