Lorena Loiacono Vogliono restare nella loro scuola, i bambini dell'elementare

Lunedì 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoVogliono restare nella loro scuola, i bambini dell'elementare Franchetti all'Aventino, che rischiano di vedersi trasferire in una scuola a Testaccio, il Cattaneo, già a partire dal primo giorno di scuola, lunedì prossimo. Si tratta di 12 classe di bambini dalla prima alla quinta elementare, che andrebbero a riempire due piani di aule vuote nella scuola di Testaccio.Il motivo? A luglio i tecnici del Simu, il dipartimento alla Manutenzione urbana del Campidoglio, hanno effettuato le verifiche sulla vulnerabilità sismica rilevando delle criticità statiche per quanto riguarda i pavimenti di tre aule del piano rialzato. Da lì è però partita una corsa contro il tempo per mettere in sicurezza le aule e avviare regolarmente il nuovo anno scolastico. Così il municipio 1 ha attivato una convenzione con il dipartimento di Ingegneria di Roma Tre dando il via a nuove indagini con il Simu per decidere il da farsi: sono partiti i lavori, per puntellare le aule, e in settimana tutto sarà pronto, per riprendere regolarmente le lezioni lunedì prossimo. «Ci siamo attivati subito - spiega la presidente del Municipio 1, Sabrina Alfonsi - per farci trovare pronti il primo giorno di scuola. L'edificio è in sicurezza e, per garantire la massima trasparenza, abbiamo convocato un incontro con tutta la comunità scolastica per domani pomeriggio presso la scuola Franchetti».Ma la preside Maria di Fiore vuole comunque trasferire i ragazzi, incontrando però l'opposizione di parte dei genitori che, visti gli interventi effettuati, preferiscono restare lì dove i loro figli sono abituati a studiare. Di fatto oggi la Franchetti, sotto controllo, risulta paradossalmente più sicura della Cattaneo, che con altre 11 classi le verrebbe a mancare una scala antincendio. «Il trasferimento delle 11 classi della Franchetti nell'edificio della Cattaneo, dove manca ancora la scala di emergenza esterna spiega l'assessore alla scuola del municipio 1, Giovanni Figà Talamanca rappresenterebbe un aggravio di rischio dal punto di vista anti-incendio visto che l'edificio verrebbe riempito nei suoi quattro piani e gli studenti sarebbero molti di più rispetto ad oggi».La Franchetti infatti, dopo l'allerta di luglio, è l'unica scuola del I municipio che potrebbero ricevere fondi dalla Regione per l' adeguamento sismico.riproduzione riservata ®