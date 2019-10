Lorena Loiacono

Vanno in carcere altri 9 nomi eccellenti, coinvolti nell'inchiesta Mondo di Mezzo, tra cui l'ex presidente dell'Aula del Campidoglio Mirko Coratti, l'ex consigliere Pdl Giordano Tredicine e l'ex presidente del X Municipio, Andrea Tassone. Sono finiti in carcere con un blitz nella notte dopo lo tsunami, dalla portata enorme, della sentenza che martedì ha cancellato l'aggravante mafiosa dall'inchiesta Mondo di Mezzo ribattezzata per anni Mafia capitale: secondo i giudici supremi, infatti, le associazioni messe in campo da Salvatore Buzzi, ras delle cooperative rosse, e dall'ex Nar Massimo Carminati, non erano di stampo mafioso.

E ora quindi si riparte, dando seguito alla sentenza e percorrendo nuove strade. Ieri mattina infatti, quando era ancora notte fonda, a poche ore dalla decisione definitiva della Corte di Cassazione i carabinieri del Ros e del comando provinciale hanno portato in carcere 9 tra ex amministratori locali e dirigenti pubblici, accusati ora di corruzione. Sono finiti agli arresti come disposto dalla Procura Generale della Corte d'Appello e in applicazione della legge Spazzacorrotti che, nel gennaio scorso, ha introdotto «misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici».

E così, se da un lato la Corte Suprema ha spazzato via il codice 416bis, dall'altro ha dato immediata esecuzione alla pena detentiva, precludendo ai condannati la possibilità di richiedere e usufruire di misure alternative al carcere, come l'affidamento in prova ai servizi sociali o gli arresti domiciliari.

Sono quindi finiti in carcere anche l'ex presidente dell'Assemblea Capitolina Mirko Coratti, con una pena residua di 3 anni, 7 mesi e 6 giorni di reclusione, l'ex presidente del X Municipio Andrea Tassone con 3 anni, 11 mesi e 16 giorni, Giordano Tredicine, ex consigliere comunale del Pdl con una pena residua di un anno, 9 mesi e 5 giorni, l'ex dirigente regionale Guido Magrini che deve scontare una pena residua di 2 anni, 2 mesi e 12 giorni e l'ex dirigente che si occupava della cura del verde a Roma, Claudio Turella. La sesta sezione penale della Cassazione doveva valutare la posizione di 32 imputati, di cui 17 condannati dalla Corte d'Appello di Roma lo scorso anno, a vario titolo per mafia: dall'associazione a delinquere di stampo mafioso, con l'aggravante mafiosa o per concorso esterno. Ma non è caduta solo l'accusa principale, Buzzi infatti è stato assolto anche dalle accuse di turbativa d'asta e corruzione, mentre per Carminati è venuta a mancare anche l'accusa di intestazione fittizia di beni.

riproduzione riservata ®

Giovedì 24 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA