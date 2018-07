Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoValigia pronta, si parte. Ma non è sempre così semplice organizzare un viaggio. Ma, per salvare le vacanze, sul web spuntano app pensate per sostituire tour operator e ogni altra esigenza. Così l'estate fai-da-te tè diventa accessibile: si va dal classico motore di ricerca per trovare i voli più economici oppure i pacchetti-viaggio dell'ultimo minuto, fino alla gestione della cassa comune per i turisti che partono in gruppo. C'è chi mette in Rete l'uso di un camper, chi cerca la strada più corta e perfino l'itinerario più suggestivo per raggiungere borghi o isole sconosciute, chi sceglie il car sharing come un tempo si sceglieva di viaggiare all'avventura grazie all'autostop.Soluzioni semplici e veloci, all'insegna del risparmio e a portata di mano, visto che basta un touch sullo smartphone per riuscire a muoversi ovunque e raggiungere qualunque meta restando online. La parola d'ordine dell'estate 2018, infatti, è sharing economy: la condivisione è d'obbligo.