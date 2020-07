Lorena Loiacono

«Usate la mascherina o si dovrà richiudere»: è stato chiaro, ieri, l'assessore regionale alla salute, Alessio D'Amato, commentando quel che sta accadendo a Roma e nel Lazio. Nel fine settimana è stato necessario infatti far intervenire le forze dell'ordine nelle piazze della movida della Capitale e nei negozi, soprattutto in Centro, ma anche nelle zone periferiche e fino al litorale. Assembramenti e mancato rispetto delle regole, infatti, stanno mettendo a rischio i risultati raggiunti fino ad oggi.

Intanto sono risultati tutti negativi i clienti dello stabilimento di Ostia La Vela, dove un dipendente originario del Bangladesh, era risultato positivo. La struttura è stata chiusa e i colleghi, risultati negativi, restano in isolamento. Sono stati sottoposti al tampone anche i coinquilini dell'uomo, 6 connazionali risultati tutti positivi.

Tra loro c'è anche un dipendente di un locale di Dragona, l'Old Wild West in via di Dragone. Il locale è stato chiuso per volontà dei titolari: per tutelare i nostri clienti e i dipendenti - hanno sottolineato - resteremo chiusi 3-4 giorni per i controlli. ora chiuso . Controlli a tappeto anche nei luoghi della movida dove la polizia ha effettuato circa 1700 verifiche: tra questi interventi, è stato chiuso un locale dove sono state trovate 80 persone a ballare senza mascherine e senza distanziamento e sono state chiuse anche alcune tra le principali piazze di Trastevere, San Lorenzo e Rione Monti.

Nei punti più affollati, come lungo la Scalea del Tamburino, i presidi dei vigili sono andati avanti fino all'alba di domenica per limitare la formazione di assembramenti ma anche schiamazzi e comportamenti molesti. Non solo locali, a dover chiudere per il mancato rispetto delle norme anti-contagio da Covid-19 sono anche i negozi e gli esercizi commerciali. Dovrà restare chiuso per tre giorni, a partire da sabato scorso, anche il mercato dell'Esquilino: affollamenti contro ogni forma di tutela per la salute pubblica.

Lunedì 20 Luglio 2020

