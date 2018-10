Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoUno dopo l'altro, sembrano non finire mai i guai della metropolitana di Roma e di tutti i suoi passeggeri alle prese con un servizio che procede, ormai, a singhiozzo. Ieri mattina un'interruzione di corrente, durata mezz'ora, ha paralizzato la linea B e la B1: vale a dire tutto fermo da Laurentina a Rebibbia, ma anche nella bretella che da piazza Bologna arriva fino a Jonio. Erano circa le 9:20, erano migliaia i passeggeri a bordo e quelli che aspettavano l'arrivo del convoglio lungo le banchine. Gettati nello sconforto generale. Non solo, mentre una voce all'altoparlante avvisava del guasto, c'era anche chi all'Eur rimaneva bloccato negli ascensori per venti lunghi e interminabili minuti.Le richieste di aiuto arrivavano tramite tweet, postati sul canale social che Atac ha destinato alla comunicazione con i passeggeri, degli utenti spaventati dal fatto che all'assistenza non rispondeva nessuno. A provocare il guasto tecnico è stato un black out nella tratta tra Eur Magliana- Laurentina, probabilmente un corto circuito che ha tolto la corrente ovunque. Verso le 9:40 sono state attivate le navette bus, partendo principalmente dalla stazione Termini dove la calca ha raggiunto livelli insostenibili. Alle 10 circa il servizio ha ripreso a funzionare ma l'afflusso dei passeggeri, ormai accumulato tra le proteste, è stato smaltito solo lungo tutta la mattinata. Anche perché poco dopo, verso le 11, un altro guasto ha fermato le corse, di nuovo, con uno stop parziale della stessa linea tra Tiburtina e Rebibbia. Per poi ripartire dopo qualche minuto. Il caos, l'ennesimo, in quella che verrà ricordata come una delle peggiori settimane per i pendolari del trasporto pubblico romano.Prima i gravi incidenti di lunedì sera, per il crollo della scala mobile nella fermata di piazza della Repubblica dove non sono mancati feriti gravi e tanto spavento, poi il black out di ieri e infine lo sciopero di Atac che oggi bloccherà bus, tram, metropolitane, ferrovie Termini-Centocelle, Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl. Lo stop previsto è di 24 ore ma saranno comunque in vigore le fasce di garanzia: il servizio sarà regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20.