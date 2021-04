Lorena Loiacono

Una vergogna Capitale, di quelle che provocano il più atroce dei dolori: non poter dare una degna sepoltura ad un giovane figlio che perde la vita. La denuncia arriva dal deputato del Pd, Andrea Romano, da due mesi in attesa di una tomba per il figlio 24enne scomparso a causa di una grave malattia. L'urna delle spoglie, cremate lo scorso 15 marzo, resta al deposito del cimitero e non si sa quando potrà essere seppellita: non c'è nessuna risposta al dolore dei famigliari. «Lo farei io assicura Romano mi sono proposto perché abbiamo una tomba privata al Verano in cui portare la salma, ma i servizi cimiteriali mi hanno vietato anche questo oltre alla possibilità di una tomba su cui piangere. Lo devo a mio figlio Dario, alla mamma e ai suoi fratelli. Io sono un privilegiato perché, da deputato, posso denunciare questa vergogna ma, come me, a Roma ci sono centinaia di famiglie che aspettano di poter seppellire un loro caro. Un'amministrazione che non rispetta i morti non è civile, non c'è più umanità. La Raggi mi ha chiamato ma non deve scusarsi solo con me, il problema è di tantissimi romani».

Sono troppe ormai le salme in attesa di sepoltura e altrettante le famiglie nella disperazione. «Ingiustificabile ha commentato la sindaca Raggi - ho convocato Ama, mi ha assicurato che sta lavorando ad una soluzione». Ma intanto In Campidoglio scoppia la polemica: «Non ci sono parole denuncia il consigliere della Lega, Davide Bordoni - a nulla è valsa l'ultima Commissione trasparenza in cui sono emerse le risposte tardive e inconsistenti di Ama, che continua a non risolvere nulla in una situazione di strutturale emergenza ben prima del Covid». L'aumento di decessi a Roma, per il Covid, ha mandato in tilt un sistema già precario. Ama si giustifica assicurando che la cremazione è avvenuta nei tempi previsti: «D'intesa con Roma Capitale, da lunedì le pratiche amministrative per la cremazione in impianti di altri territori saranno gestite e autorizzate direttamente dal Dipartimento Servizi Delegati capitolino: verranno abbreviati i tempi di attesa e quelli per la cremazione e sarà alleggerita la giacenza in camera mortuaria».

