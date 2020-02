Lorena Loiacono

Una valanga di plastica stava per invadere il mercato romano. La plastica illegale, non a norma, contro cui si stanno combattendo campagne si sensibilizzazione a tutela dell'ambiente. Eppure, nonostante i divieti, i sacchetti in plastica sono ancora in circolo tra gli esercizi commerciali della Capitale. Come è possibile? Esiste un mercato nero, parallelo, a basso costo ma dai grandi guadagni per chi lo porta avanti.

A bloccare questo traffico illecito, è stato un blitz effettuato dal Nad, il Nucleo Anti Degrado della Polizia Locale di Roma, che ha sequestrato qualcosa come 4 tonnellate di plastica in sacchetti non a norma. Gli agenti all'alba hanno fatto irruzione in un magazzino nel quartiere Appio dove hanno trovato circa 400mila buste, destinate a finire sui banchi dei mercati rionali, dei supermercati e dei negozi della Capitale senza regolare certificazione. Un intervento a colpo sicuro: si tratta infatti del risultato di mesi di indagini partite dagli esercizi commerciali che utilizzavano le buste illegali e poi via via a ritroso, per risalire alla filiera di commercializzazione della plastica in totale contrasto con le attuali normative ambientali. Gli agenti sono così arrivati al nome del fornitore all'ingrosso che c'era dietro questo giro di illecito ambientale: un italiano di 53 anni a cui sono state già comminate sanzioni per circa 5mila euro. Ma potrebbero arrivarne altre, con ulteriori accertamenti, per multe fino a 30mila euro.

Le 4 tonnellate di plastica sono state poste sotto sequestro ed esaminate con un primo controllo, poi passeranno al vaglio degli esperti dell'Arpa per analizzarne il peso e la forma. La normativa vigente, in riferimento ai sacchetti in plastica, prevede infatti che il fornitore sia in grado di indicare la certificazione di biodegradabilità, compostabilità e rinnovabilità: la legge italiana infatti, recependo le norme europee, ha introdotto questi criteri obbligatori ad esempio per i sacchetti utilizzati per i prodotti alimentari sfusi, come l'ortofrutta la gastronomia e i surgelati. Per essere conforme agli standard europei di ecocompatibilità il sacchetto deve essere riutilizzabile e realizzato in parte da plastica di riciclo o biodegradabile e compostabile. Chiaramente i sacchetti illegali, ormai fuori commercio, fanno gola al mercato nero perché costano molto meno rispetto alle shopper a norma.

Venerdì 21 Febbraio 2020

